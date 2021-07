Messi, finita la telenovela sul rinnovo: accordo quinquennale con il Barça

Sarà ancora azulgrana il cielo sopra Lionel Messi, e lo sarà per i prossimi 5 anni, quindi, probabilmente, fino a fine carriera. La Pulce, come riportato da diverse fonti tra cui il quotidiano sportivo catalano Esportiu, è vicino al rinnovo con il Barcellona, in cui milita ormai da più di vent'anni.

Anche la clausola rescissoria, fissata a 600 milioni di euro, dovrebbe essere confermata, rendendo quindi irraggiungibile per qualsiasi altro club nel mondo acquistare le perfomance del neovincitore della Copa America con l'Albiceleste Lionel. La firma arriva dopo un'annata molto complicata, in cui Messi molto spesso ha fatto trapelare la sensazione che il suo futuro fosse lontano da Barcellona. Ma non sarà così, e la ragione che lo ha convinto a restare probabilmente è l'avvicendamento alla guida societaria tra Josep Maria Bartomeu - con il quale i rapporti non erano idilliaci - e Joan Laporta, con il quale il 34enne di Rosario ha vinto gran parte dei 35 titoli. Non ancora note le cifre dell'operazione di prolungamento del contratto.