Il ritorno a casa, 34 giorni dopo: Sinisa Mihajlovic torna finalmente a casa - a Roma - a godersi la famiglia per qualche giorno. Il tecnico del Bologna è uscito in questi minuti dall’Ospedale Sant’Orsola in cui era ricoverato dal 29 marzo scorso per combattere una possibile insorgenza legata alla leucemia.

Sinisa Mihajlovic was today discharged from Sant'Orsola Hospital and is in good condition.



Forza Mister, we are with you! ❤️💙 pic.twitter.com/nfGAJkT56l

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 2, 2022