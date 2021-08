PRIMO TEMPO

24' Giroud spezza la maledizione del numero 9 e trafigge Radunovic

17' Leao dalla distanza riporta l'undici di Pioli in vantaggio

15' Alessandro Deiola di testa trova subito il pareggio per i sardi

12' Sandro Tonali sblocca il match di San Siro con una punizione angolata dal limite dell'area

9' Leao, davanti al portiere, viene stoppato da Carboni

3' Ci prova subito di Giroud che vuole spezzare la maledizione del numero 9 al Milan

1' Serra fischia il calcio d'inizio tra Milan e Cagliari, uno dei due ultimi posticipi della seconda giornata di Serie A e anche la prima gara tra le mura amiche dei rossoneri

Dopo la vittoria sofferta contro la Sampdoria nel primo turno della Serie A 2021/2022, il Milan di Stefano Pioli fa il suo esordio casalingo in campionato contro il Cagliari di Leonardo Semplici, che alla prima uscita aveva pareggiato 2 a 2 all'Unipol Domus Arena, rimontando lo svantaggio iniziale di due reti allo Spezia di Thiago Motta. Il match si disputerà alle 20.45 e verrà diretto dal fischietto torinese Marco Serra. Ecco le probabili formazioni.

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

Il tecnico del Milan deve fare ancora a meno di due dei migliori interpreti della scorsa stagione, Frank Kessiè e Zlatan Ibrahimovic, ma potrà contare sulla statura di Giroud, alla seconda da titolare. Il modulo schierato sarà il 4-2-3-1, e in appoggio dell'ariete francese ci saranno sempre Saelemaekers, Diaz e Leao. In mezzo al campo avrà una maglia da titolare sicura Tonali, che è tornato a convincere nel precampionato e alla prima giornata, e di fianco a lui ci sarà uno tra Bennacer e Krunic, con il bosniaco leggermente in vantaggio. In difesa il muore centrale sarà innalzato sempre dal duo Kjaer-Tomori, mentre tra i pali sempre il neoarrivato Maignan.

Conferma il 3-5-2 della prima uscita il tecnico toscano del Cagliari, che davanti schiera sempre il duo d'attacco Joao Pedro-Pavoletti. Perderà la maglia da titoare Walukiewicz, con Ceppittelli e Godin che guideranno la retroguardia sarda. Sulla fasce di centrocampo correranno Nandez, la cui permanenza non è più in dubbio a questo punto, e Dalbert. A dirigere le operazioni offensive ci sarà invece l'ex Roma e Marsiglia Strootman, mentre in porta ci sarà Radunovic, che sostituirà l'infortunato Cragno.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. All. Stefano Pioli

CAGLIARI (3-5-2): 31 Radunovic; 23 Ceppitelli, 2 Godin, 44 Carboni; 18 Nandez, 8 Marin, 16 Strootman, 14 Deiola, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. All. Leonardo Semplici

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, quindi sarà fruibile o dal sito ufficiale da computer, o sull'app ufficiale su device mobili (smartphone, tablet, ecc.).