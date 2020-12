Finalmente più vicini. Dopo tante chiacchiere e voci anche incontrollate, il Milan e Calhanoglu ora sentono odore di rinnovo. L'incontro di ieri tra l'agente del trequartista turco, Stipic, e il dt Maldini è stato positivo: le parti hanno confermato la reciproca volontà di allungare l'accordo in scadenza nel 2021. In sintesi, il club rossonero ritoccherà verso l'alto la prima offerta da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il fantasista ex Leverkusen abbasserà la richiesta iniziale da 5 milioni di euro all'anno. L'accordo potrebbe essere trovato quindi a metà strada, sui 4 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti i bonus e premi al raggiungimento di determinati obiettivi. Il Diavolo è ottimista e fiducioso. A Casa Milan puntano sulla volontà di Calhanoglu di rimanere ancora a lungo in rossonero. Un desiderio, questo, dimostrato anche recentemente con il rifiuto del calciatore alla proposta del Napoli, che era in linea con le sue ambizioni economiche.

Ultimo aggiornamento: 20:01

