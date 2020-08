Sandro Tonali al Milan. Dopo l'inserimento dei giorni scorsi, il club rossonero ha chiuso l'accordo con il Brescia sulla base di 30 milioni di euro tra prestito e riscatto. L'attesa dell'Inter, bloccata dalla cessioni, ha permesso così al dt Maldini di definire l'affare con il presidente Cellino e di raggiungere in tempi brevi anche un'intesa con il centrocampista classe 2000. Tonali indosserà la maglia che ha sempre sognato da bambino. Il Milan è la squadra del suo cuore e per questo non ritiene di non aver tradito l'Inter, il club che lo aveva prenotato da diversi mesi. Intanto l'Atalanta ha ufficializzato Miranchuk. Ultimo aggiornamento: 22:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA