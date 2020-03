Ultimo aggiornamento: 15:09

I rossoneri vengono dal pareggio di Firenze subito in rimonta, che ha lasciato non pochi strascichi polemici in casa rossonera, e cercano i 3 punti per rimanere attaccati alla sesta posizione di classifica; vogliono vincere anche i liguri, che nello scorso turno di campionato si sono inchinati a Marassi al cospetto della Lazio, rimanendo così in terzultima posizione di classifica a quota 22 punti.(4-4-1-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli(3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pandev. All. NicolaIl Milan viene da 6 gare interne senza sconfitte, ma con sole 2 vittorie e ben 4 pareggi: l'ultimo ko è quello dell'11esima giornata contro la Lazio, il 3 novembre scorso; Genoa imbattuto fuori casa da ben 3 partite, con 2 pareggi, a Firenze e a Bergamo, e da ultimo la bellissima e larga vittoria di Bologna.