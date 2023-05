Milan-Lazio, Pioli: «Le prestazioni ci sono sempre, i risultati meno»

Dopo il pareggio contro la Cremonese, nel turno infrasettimanale del 3 maggio, il Milan non può più sbagliare. Domani a San Siro è in programma uno scontro diretto decisivo contro la Lazio di Maurizio Sarri reduce dalla vittoria in casa contro il Sassuolo. Un match da non fallire, anche perché la Champions è a rischio. I rossoneri, infatti al momento sono a quota 58 punti in classifica, a pari merito con Atalanta e Roma, a meno due punti dal quarto posto occupato dall’Inter.

«Dalla sosta in poi la squadra ha dominato le partite di più rispetto a prima, ma abbiamo ottenuto solo due vittorie. Dovevamo vincere di più, ma se non ci siamo riusciti vuol dire che c'è mancato qualcosa, soprattutto nell'area avversaria. Domani giochiamo contro una squadra forte, dobbiamo essere più concreti», ha detto Stefano Pioli.

E ancora: «La squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e sa che non possiamo buttarne via altri. Domani è una tappa importante».

Il tecnico milanista ha poi risposto a chi gli chiedeva dello scarso utilizzo dei nuovi acquisti, a parte Thiaw: «Hanno le qualità per essere giocatori importanti. Possiamo fare di più». E su De Ketelaere, ancora una volta deludente contro la Cremonese: «Il primo che non si deve arrendere è lui ed è quello che sta facendo. Ogni giocatore deve sfruttare le occasioni che gli vengono date». Infine, Pioli si è complimentato con il Napoli campione d’Italia: «E' una squadra fortissima a cui vanno fatto i complimenti. Hanno meritato lo Scudetto. Complimenti a tutti loro. Rivedendo i festeggiamenti ho rivisto i nostri dell'anno scorso, speriamo di ripeterci presto».