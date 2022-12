Mondiali Qatar, Antoine Griezmann da trequartista a tre quarti: sfida la maledizione di Kane e gioca a rugby prima di Francia - Marocco Video

Antoine Griezmann: da trequartista a tre quarti il passo, anzi il passaggio, è breve. A patto di cambiare palla: da quella tonda a quella ovale, quella del rugby. Ai Mondiali Qatar “Le Petit Diable” ha coinvolto i compagni della nazionale francese in un fuori programma in vista della semifinale con il Marocco di domani: passaggi, anche in tuffo, e discrete abilità con le mani, con i bleus che si sono correttamente schierati sempre dietro di lui perché nel rugby - si sa - la palla non può essere passata in avanti. Passaggi e risate per uscire dalla routine del ritiro.

Nato in Borgogna (regione non fra le più ovali dell'Esagono) e maturato in Spagna (anche peggio), Griezmann ha comunque mostrato buone qualità rugbystiche tanto che la Federugby francese non ha esitato a convocare l'asso dell'Atletico Madrid, già campione del mondo nel 2018, per il prossimo Sei Nazioni

“Antoine Griezmann, possiamo contare su di te per il prossimo 6 Nazioni?”

Ruolo: mediano di mischia o mediano di apertura, vista l'abilità con i piedi.

Va detto tuttavia che mischiare rugby e calcio non porta sempre bene. Sì, gli All Blacks se lo possono permettere e giocano spesso a calcio per rompere la monotonia degli allenamenti. Resta storica lo loro sconfitta con la palla tonda ai Mondiali del 2007 in Francia. Con molto fair play a Lione concessero subitola rivincita con il pallone "sbagliato" ai portoghesi che avevano asfaltato 108-13: il pubblico stava lasciando lo stadio dopo quella partita a senso unico, ma in migliaia si fermarono per vedere i rugbysti portoghesi battere 6-2 i neozolendesi fra gli applausi anche degli sconfitti.

Jonny Wilkinson taught Harry Kane well tbf… 😭 pic.twitter.com/ghKiHsXQL2 — Football Away Days (@FBAwayDays) December 11, 2022

Invece il capitano Harry Kane non ha tratto molto giovamento dai consigli del connazionale rugbysta Jonny Wilkinson, mediano di apertura e miglior "piazzatore" della storia ovale che con la sua precisione dalla piazzola o di rimbalzo (drop) ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della Coppa del Mondo da parte dell'Inghilterra nel 2003 in Australia, exploit mai ripetuto nelle altre otto edizioni dei mondiali monopolizzate dalle potenze dell'emisfero sud. La gag risale alla vigilia dei mondiali 2018 quando Wilko ha detto a Harry: "Ti faccio vedere come ho fatto vincere i mondiali all'Inghilterra" insegnandogli a calciare il pallone sopra la traversa della porta. Il siparietto non portò fortuna a Kane quattro anni fa e non gliene ha portata neppure in occasione di Inghilterra-Francia della settimana scorsa, con quel video-burla che era stato riproposto con scaramantica insistenza dai social alla vigilia del match.