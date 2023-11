Napoli-Inter, Inzaghi pensa già agli azzurri: «Sono in corsa per lo scudetto»

«Il Napoli è una rivale per lo scudetto, è una grande squadra e anche campione in carica». Simone Inzaghi pensa già agli azzurri, l'allenatore dell'Inter ha parlato della sfida di domenica allo stadio Maradona ai microfoni di Sky al termine della sfida di questa sera in Champions League contro il Benfica.

«Come noi, anche il Napoli ha avuto una trasferta insidiosa stasera, avranno un rientro difficoltoso proprio come noi, quindi giocheremo a armi pari domenica» ha continuato Inzaghi a Sky Sport «Sarà una bellissima gara, entrambe le squadre vorranno fare il loro meglio in campo».