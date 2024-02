Quella di domenica sera sarà una partita speciale non solo per Cristiano Giuntoli, che torna al Maradona dopo otto anni vissuti dietro la scrivania azzurra. Ma sarà una sorta di derby anche per il giovane ed emergente direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna, che ha preparato il terreno all'ex diesse del Napoli mostrando capacità, fiuto e senso degli affari. Manna, 36 anni, è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. La sua famiglia risiede ancora a Gioi Cilento, patria di alcune prelibatezze gastronomiche come la soppressata ed i fusilli (di Gioi appunto) e non è escluso che ci sarà qualcuno dei suoi al Maradona domenica sera.

APPROFONDIMENTI Napoli-Juventus, azzurri favoriti dai bookmakers per la vittoria L'arbitro è Mariani: ha già diretto un big match al Maradona Si ferma Cajuste: distrazione muscolare alla coscia

Manna si è messo in luce negli ultimi anni con la Juventus Next Gen dopo essersi fatto le ossa come Team Manager in Svizzera (a Chiasso) e poi come diesse nel Lugano. Quest'anno la grande chance che ha sfruttato nel migliore dei modi. Complice l'addio di Paratici e la squalifica di Cherubini e in attesa dell'arrivo di Giuntoli, la Juventus aveva necessità di nominare comunque un diesse per la prima squadra. Ed ecco che arriva la grande occasione ed ecco che Manna mette in mostra il suo talento. Sono sostanzialmente sue le operazioni Milik (dal Marsiglia), Rabiot e sopratutto dei gioiellini Yıldız e Soulè passato in prestito al Frosinone. Il giovane diesse è persona pacata e riservata e pare abbia un grande rapporto con Allegri. Non solo. Una volta che Giuntoli è arrivato alla Continassa ha saputo riconoscere le doti del giovane direttore sportivo con cui sta lavorando a braccetto. I rumors sussurrano che sarà un binomio a tempo, visto che Giuntoli dovrebbe portare all'ombra della Mole la prossima stagione tutto il suo team di fedelissimi e non è escluso che Manna possa prendere altre strade. Per il momento, però, si va avanti così ed i risultati della Juve – seconda in classifica – sono figli anche delle intuizioni di Manna. Il ragazzo del Cilento che si sta facendo apprezzare nel calcio che conta.