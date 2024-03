Napoli-Torino 1-1, Paro: «Europa? Servono tanti punti»

Un pareggio importante nonostante l'assenza di Juric in panchina. Il Torino lascia Napoli con il sorriso: «A differenza dell'andata il Napoli ha mosso meglio la palla. Con personalità, tecnica, ha fatto meglio. Ci ha costretto a difendere più bassi» ha spiegato Matteo Paro, vice di Juric in panchina stasera.

«Sanabria aveva avuto un po' di influenza in settimana, Pellegri si era allenato bene e ha giocato per questo» ha spiegato Paro in conferenza «Per Sanabria sono contento. È un'iniezione di fiducia per lui».

Dopo il successo dell'andata, altri punti strappati al Napoli: «Siamo attaccati alla zona europea, dobbiamo fare più punti possibile nelle dieci gare che restano. Ce le giocheremo tutte per arrivare più in alto possibile» ha concluso Paro «Un punto a Napoli è importante, soprattutto se arriva così».