Non sarà in panchina domani sera, in quanto squalificato, ma ha caricato a dovere il suo Toro in vista dell'anticipo contro i campioni d'Italia del Napoli. Al posto di Ivan Juric sulla panchina granata siederà il suo vice, Matteo Paro. Il Toro proverà a fare un altro sgambetto alla formazione azzurra, dopo i tre ceffoni rifilatigli all'Olimpico Grande Torino nella gara d'andata. Quello era un altro Napoli, però, con un altro allenatore sulla panchina azzurra. Lo sa bene Juric che ammette: «Li ho visti meglio, in un certo senso, e sono tornati a lavorare su concetti che conoscevano e stanno venendo da prestazioni positive. Sarà dura, come sempre a Napoli, e tanti episodi saranno determinanti». L'allenatore croato dovrà fare a meno dello squalificato Ricci e degli infortunati Schuurs, Lovato, Tameze e Ilic. Ma non per questo derogherà dal suo consueto spartito tattico.

Anche nell'Arena di Fuorigrotta il Toro scenderà in campo con il tradizionale 3-4-1-2, marchio di fabbrica di Juric. Pochi dubbi di formazione per i granata. Piuttosto qualche scelta di posizione delle pedine. Davanti a Milinkovic-Savic agiranno Djidji, Buongiorno e probabilmente Masina. Centrocampo di fosforo e sostanza con Bellanova, Linetty, Gineitis e Rodriguez con Vlasic a ridosso del tandem offensivo composto da Sanabria e dall'ex Zapata.