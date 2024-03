Napoli-Torino, Juric vede l'Europa: «Loro stanno meglio, ci serve colpo a effetto»

«Ci mancano solo i risultati per dare un giudizio positivo. La squadra, dopo un inizio così così, è arrivata ad un'espressione di gioco molto alto. Per essere soddisfatti, avremmo dovuto fare il risultato anche nell'ultima partita: i dettagli non ci hanno permesso di chiudere il cerchio». Così parla Ivan Juric, pronto a sbarcare al Maradona per affrontare il Napoli.

«Li ho visti meglio nelle ultime partite, ora lavorano su concetti che conoscevano. Sarà dura domani, gli episodi saranno determinanti» ha spiegato l'allenatore in conferenza «Noi in Europa? Serve un colpo ad effetto.

Le prestazioni sono di livello, non abbiamo ottenuto risultati per alcuni errori. Dobbiamo fare qualcosa di speciale, quando giochi così hai l'obbligo di non mollare e di credere in ciò che fai. Cerchiamo di eliminare gli errori: prima o poi ci girerà, in questo momento siamo superiori come espressione di gioco ma non riusciamo a fare punti».

La difesa granata resta il punto forte. «Abbiamo il record di 0-0. Mi fa pensare ad una grande organizzazione e a qualcosa che manca in attacco. Le grandi squadre vincono 1-0, non fanno 0-0. Manca ancora quella cosa per diventare più forti: da una parte sono contento per i 13 clean-sheet, dall'altra il fatto di non segnare ci sta massacrando. Dobbiamo alzare il livello dell'attacco» ha spiegato Juric.

Che nelle ultime uscite ha avuto più che un problema con gli arbitri: «Ma non so nemmeno chi arbitra domani, raramente mi informo. Io sono pro Var, ma si sta analizzando ogni cosa: a volte perdono un po' il gusto di arbitrare, hanno paura di certe situazioni. Ho visto una sessantina di situazioni come Ricci, con un giocatore che alza le braccia ma senza offendere, e passano inosservate. Questa volta è andata così, sbagliamo noi e sbagliano loro».