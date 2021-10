Brutte notizie in casa Fiorentina, specie alla vigilia del turno infrasettimanale contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto comunicato dalla società viola, infatti, «nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente», spiega il club gigliato in una nota.