Serve la svolta al Milan di Pioli: e solamente una vittoria potrebbe rimettere in corsa i rossoneri per una qualificazione agli ottavi. Il tecnico ieri in conferenza stampa ha parlato di una gara difficile. Ed è vero, perché gli uomini di Sergio Conceicao sono temibili. Non ci sarà Ibrahimovic, almeno dal primo minuto. Lo svedese si accomoderà in panchina con Giroud che sarà l'unico terminale offensivo. Assente anche Kessie, squalificato: gioca Bennacer. Debutto in Champions League per Tatarusanu.

SEGUI LA DIRETTA DI PORTO-MILAN

PRIMO TEMPO

47' Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo. E' 0-0 tra Porto e Milan. Meglio la squadra di Conceicao.

45' Ripartenza del Milan, fulminea, con Leao che alla fine crossa per Giroud: rovesciata del francese che esce di poco. Ma l'ex Chelsea era in fuorigioco.

42' Stavolta Giroud gira di testa verso la porta dei portoghesi: conclusione debole, però, è Diogo Costa blocca semplice.

40' Ci prova Otavio, che ha spazio dal limite dell'area. Pallone però che si perde alto.

38' Quarto ammonito della partita. Uribe stende Saelemaekers, e si bella il giallo. Netto.

35' Ritmi calati in questa fase della partita. Le squadre - soprattutto il Porto - stanno respirando.

28' Ancora Taremi: servito dalla destra, controlla, e colpisce col destro. Tatarusanu guarda la sfera perdersi di poco fuori.

25' Punizione per il Porto, Taremi di testa da dentro l'area non centra lo specchio della porta. Altra occasione per i portoghesi.

23' Taremi di prima intenzione, Kjaer s'immola col corpo e respinge la minaccia.

20' Giallo per l'attaccante francese, è il terzo ammonito della partita. Entrata in ritardo su Mbemba.

19' Palla che arriva a Giroud, che di testa al posto di girare verso la porta, cerca una sponda per un compagno che non c'è. Era una buona occasione per i rossoneri.

18' Altra occasione per il Porto, che dopo una buona azione libera Taremi dentro l'area di rigore. Destro fuori di poco.

16' Secondo ammonito della partita. Giallo per Tomori, che trattiene Evanilson.

15' Cerca di allegerire la pressione il Milan, servendo Giroud che riesce a intervenire e fa respirare i compagni.

10' Buono l'avvio del Porto, un po' meno quello del Milan, che non trova spazio. La formazione di Conceicao sembra avere un altro passo.

6' Destro di Luis Diaz, che si fa metà campo palla al piede e poi spara verso la porta di Tatarusanu: palo pieno.

3' Partita caldissima, e subito primo ammonito: giallo per Sergio Oliveira, che ha stesa Bennacer.

1' Iniziata la partita al do Dragao. Il primo pallone lo muove la squadra di Conceicao.

Porto-Milan, le formazioni ufficiali

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Evanilson, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio, Corona; Luís Díaz; Taremi. All. Conceicao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré: Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vederla in diretta tv e diretta streaming

La sfida Porto-Milan, in programma questa sera, martedì 19 settembre alle 21, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Canale 5. La gara sarà trasmessa anche da Sky Sport (canale 252 del satellite) e da Mediaset Infinity per quanto riguarda lo streaming. La diretta testuale la potete seguire su IlMessaggero.it