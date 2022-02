Lazio, pranzo per la Champions: patto tra tecnico e calciatori

Tempo di patti in casa Lazio. Mister Sarri ha voluto riunire tutto il gruppo squadra a pranzo al ristorante Johnny Micalusi al quartiere Parioli, zona Roma Nord. Il Comandante ha voluto premiare i suoi calciatori dopo una pausa vissuta con grande intensità. Al tecnico è piaciuto l’atteggiamento dei suoi ragazzi e dopo le tante polemiche post mercato ha portato tutti a pranzo spostando l’allenamento dal pomeriggio alla mattina. Prima di arrivare Toma Basic è stato rapinato all’incirca alle ore 13:30 del suo Rolex prima di raggiungere la squadra. Per questo motivo inizialmente c’erano tre pattuglie della Polizia dinanzi al ristorante. Il centrocampista croato una volta uscito dal Johnny Micalusi è parso scossò ed è stato scortato da Cataldi, Marusic, Milinkovic, Lazzari, Radu e Kamenovic. Poco dopo è andato via di corsa anche Immobile.prima il primo a riprendere la propria auto è stato Zaccagni. Presente anche l’ultimo arrivato Cabral.