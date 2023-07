Calciomercato, il Bayern Monaco punta Harry Kane: la situazione

Il Bayern Monaco è da tempo alla ricerca di un attaccante, la decisione di sostituire Lewandowski con un «falso nueve» come Sadio Manè non ha dato i risultati che la dirigenza si auspicava. Ed è proprio per questo che i bavaresi stanno monitorando con attenzione Harry Kane, la leggenda del Tottenham.

L'attaccante della nazionale inglese è in scadenza nel 2024, potrebbe liberarsi gratuitamente al termine della stagione, ma l'idea del Bayern è quella di portarlo subito da Tuchel. I tedeschi infatti hanno già presentato una prima offerta agli Spurs, prontamente respinta da Levy. L'offerta aumenterà sicuramente, proprio per questo, l'amministratore delegato Jan Christian Dreesen e il direttore tecnico Marco Neppe non hanno accompagnato la squadra nella tournee in Giappone ed hanno chiesto un incontro al presidente degli Spurs Daniel Levy in questa settimana per chiudere la trattiva.