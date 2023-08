Ranking Uefa, l'Inter sorpassa Juve e Roma e ora prima tra le italiane: Napoli

Pubblicato dalla Uefa il nuovo Ranking per le squadre di club. Buone notizie per le italiane, date le 3 finali, e in particolare per l'Inter che, grazie alla finale di Champions, ha effettuato un doppio sorpasso ai danni di Roma e Juve.

Sono tre le Italiane in top 10: Inter ottava, Roma nona, Juventus decima mentre troviamo il Napoli in top 20, al 18esimo posto, seguito dalla Atalanta 25esima, Milan 33esimo, Lazio 42esima, Fiorentina 72esima e infine Torino 99esimo.