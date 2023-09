Real Madrid, Ancelotti vuole un'altra Champions League: «Vogliamo arrivare tra le prime quattro»

«La Champions League è speciale» ripete Carlo Ancelotti, uno che il trofeo internazionale l'ha vinto quattro volte in carriera da allenatore e da domani tornerà in campo con il suo Real Madrid per provare a compiere l'ennesima impresa. «Non siamo i favoriti. Forse lo è il Manchester city ma solo perché ha vinto l'ultima edizione. Ma poi alla fine in Champions ci sono sempre sorprese».

Nel girone con il Real anche Braga e Napoli che domani si affronteranno in Portogallo mentre i blancos aspettano al Bernabeu l'Union Berlin. «Sarà una buona opportunità per partire bene domani.

Troveremo un rivale che si è meritato la partecipazione alla Champions, sono organizzati, pressano molto a tutto campo. Ma noi vogliamo partire bene». E non solo, perché l'ex allenatore anche del Napoli prenota la fase finale: «Non dobbiamo avere pressioni nel dire che vogliamo arrivare in fondo alla competizione, tra le prime quattro della Champions. L'obiettivo è vincerla ancora, anche se sarà molto difficile. Spero di affrontare una squadra italiana in finale con il Real».