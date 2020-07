Real Madrid, Ramos: «Zidane la chiave del nostro successo»

Ieri sera l'incoronazione definitiva del presidente Florentino Perez, oggi Sergio Ramos, capitano e uomo-simbolo del Real Madrid neocampione di Spagna ha replicato ai microfoni di Movistar. «Resterò con i 'blancos' finché lo vorrà il presidente - le parole del difensore andaluso, che in carriera ha vinto tutto -. Per me non esiste alcun problema». Poi, a proposito del ritorno di Zinedine Zidane in panchina - che ha permesso di riconquistare il titolo spagnolo - Ramos ha aggiunto: «Crediamo nelle sue idee, ha portato sicurezza fra noi giocatori, ci ha protetti anche nei momenti più difficili. La chiave del successo è lui, è lui il capitano della nave». Ultimo aggiornamento: 13:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA