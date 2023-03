Real San Giuseppe vince la Coppa Italia futsal: è il primo club campano nell'albo d'oro

Il Real San Giuseppe batte l'Italservice Pesaro e scrive una pagina importante nella storia del futsal campano. Quella vesuviana è infatti la prima squadra campana a conquistare la Coppa Italia di Serie A di calcio a 5.

Un'impresa eccezionale quella dei ragazzi di Fausto Scarpitti, che dopo aver battuto in semifinale la Feldi Eboli hanno sconfitto in finale anche i detentori del trofeo, quell'Italservice che aveva recitato il ruolo del cannibale nelle ultime annate. I marchigiani sono infatti reduci da tre scudetti di fila, due vittorie di Coppa Italia e tre Supercoppe consecutive.

È toccato dunque alla squadra del presidente Antonio Massa detronizzare i sovrani del calcio a 5 italiano degli ultimi anni. E i gialloblu l'hanno fatto sfoderando una prestazione da incorniciare, in una partita equilibratissima e dai toni agonistici molto elevati.

Non mancano occasioni nella prima frazione, con un legno per parte colpiti da Patias e De Oliveira e con ulteriori occasioni non finalizzate dallo stesso De Oliveira, Galletto, Cesaroni, Dian Luka e Ruan. Ci si aspetta un pari all'intervallo, ma è il Cholo Salas a sbloccare il punteggio su assistenza di Patias.

L'Italservice reagisce da subito a inizio ripresa e rimette le cose in pari con Fortini al 4’. Non ci stanno Duarte e compagni e alzano i ritmi a caccia del nuovo vantaggio. Ci provano senza esito Salas e Santos, poi arriva la sassata di Patias a mutare di nuovo gli scenari: 2-1 Real! De Oliveira suona la carica per i suoi, ma prima trova l'opposizione di Bellobuono, poi ferma di mano una conclusione a porta vuota di Cesaroni, rimediando il rosso diretto.

Il Real vuole chiudere i conti e ci riesce con Dian Luka, che firma il 3-1 agli sgoccioli della superiorità numerica. Pesaro prova a riaprire i giochi con la forza della disperazione, ma San Giuseppe alza la muraglia a difesa del risultato. Ed esplode di gioia per una Coppa Italia conquistata forse con le peggiori quotazioni dei bookmakers alla vigilia.