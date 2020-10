Il difensore della Roma Gianluca Mancini è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore attraverso un post su Instagram: «Sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!». Si tratta del settimo giocatore in casa giallorossa che è risultato positivo al Coronavirus dopo Mirante, Peres, Perez, Kluivert, Diawara e Calafiori (gli ultimi due ancora alle prese con la quarantena). Fonseca, dunque, fa i conti in difesa perché con l’infortunio di Smalling (lieve distorsione al ginocchio sinistro) e la positività di Mancini, il reparto è ai minimi termini: a disposizione per il Milan ci saranno solo Kumbulla, Ibanez, Fazio e Jesus. Problemi anche nel settore giovanile dove nell’Under 17 sono stati riscontrati due casi e anche in quello della Primavera Femminile in cui si è creato un cluster di 10 persone che ha obbligato la squadra a fermare le attività.

