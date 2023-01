Roma, Solbakken si allena col gruppo, ma la sua convocazione contro il Milan è in dubbio

Ola Solbakken c’è. Si allena ormai da una settimana con la Roma, ma José Mourinho lo ha lasciato in tribuna nella gara contro il Bologna. Evidentemente il norvegese non era ancora pronto, nemmeno per giocare qualche minuto. Comprensibile dato che il via libera ad allenarsi in giallorosso è arrivato solo il 1° gennaio, giorno in cui ha acquisito lo status di svincolato dal Bodo e la Roma ha potuto finalmente tesserarlo. I norvegesi, infatti, gli hanno negato di anticipare i tempi, di partecipare alla tournée in Giappone e al ritiro in Portogallo. Lui, dunque, in quel periodo è stato costretto a lavorare in Norvegia in autonomia per non perdere la forma fisica. Ma è evidente che due mesi senza confrontarsi con calciatori del suo calibro abbiano inciso sul suo rendimento.

Convocazione in dubbio

Ecco perché potrebbe non essere Milan-Roma la partita giusta per convocarlo e farlo esordire. Possibile che tutto slitti a giovedì 12 in occasione del match di Coppa Italia contro il Genoa. Valutazioni che Mourinho farà nelle prossime ore, considerando anche l’abbondanza in attacco con Dybala, Zaniolo, Abraham e Shomurodov a disposizione. Ola dovrebbe prendere, numericamente, il posto dell’uzbeko prossimo alla partenza verso il Torino. È ormai certificato che Mourinho non abbia intenzione di sfruttarlo, nonostante il costo sostenuto nell’estate del 2021 di 18 milioni. Solbakken, invece, è arrivato a parametro zero dal Bodo, ha firmato un contratto fino al 2027 e può giocare sia come trequartista al posto di Dybala o Zanialo, sia come prima punta come alternativa ad Abraham.