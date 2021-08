L’indizio corre sui social, ed è anche di considerevole portata: il caso Ronaldo continua a infiammare l’Europa, anche perché dalla famiglia Al Thani - proprietaria del Psg - arrivano conferme di un interesse nemmeno troppo nascosto per il portoghese. Khalifah bin Hamad Al Thani, fratello del proprietario del club parigino, dopo aver confermato l’arrivo di Messi qualche settimana fa («Le cose sono state sistemate al 100%, entro le prossime 72 ore Leo arriverà a Parigi») oggi punta forte su Ronaldo, postando un fotomontaggio suggestivo di Cristiano con la maglia del Paris accanto a Messi, con la scritta «Forse».

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Ronaldo-Psg, l'indizio social

Suggestione ma fino a un certo punto, perché le inquietudini dell’attaccante bianconero sono note e la sua voglia di cambiare aria abbastanza evidente. Manca solo una settimana alla fine del mercato e le possibilità di un trasferimento oltre le Alpi in questo momento sono ridotte, ma a Parigi hanno fatto più di un pensiero su CR7, se non adesso sicuramente per la prossima estate a parametro zero.