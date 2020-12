Proprio come il papà. Kai, primogenito di Wayne Rooney, ha firmato per l'academy del Manchester United e indosserà la maglia numero 10. La stessa che l'ex calciatore ha indossato nei tredici anni coi Red Devils. La dinastia quindi continuerà e partirà dal settore giovanile.

Kai ha 11 anni - è il primo dei quattro figli di Rooney e della moglie Coleen, tutti maschi - ed è considerato un piccolo talento col pallone tra i piedi, tanto che un suo gol su punizione lo scorso anno aveva fatto il giro dei social. Per emulare le gesta di papà Wayne serviranno lavoro e sacrifici, intanto lui gli ha dedicato un bellissimo messaggio insieme allo scatto che è diventato virale: «Una giornata piena di orgoglio – ha scritto l’attaccante su Instagram –. Continua a lavorare duro, figliolo». Poi sono arrivati i complimenti anche della mamma: «Ti voglio bene e sono orgogliosa di te. Continua a dare sempre il massimo».

Wayne Rooney tra il 2004 e il 2017 ha toccato quota 559 presenze (393 in Premier) e segnato 253 gol (183 in campionato: il miglior marcatore nella storia dello United), prima di tornare all’Everton nel 2017 e di fare un viaggio negli Stati Uniti con il D.C. United in Mls. Al Derby County in Championship invee sta facendo la sua prima esperienza da allenatore: da novembre ha sostituito in panchina Philip Cocu.

