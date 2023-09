Harry porta Meghan e la suocera al concerto di Beyoncé. Le critiche dei sudditi: «Rispetto per l'anniversario della morte di Lady D»

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati avvistati al concerto di Beyoncé durante la tappa a Los Angeles del suo Renaissance World Tour, che la sta portando in giro per il mondo, negli stadi sempre pieni di suoi fan che la attendono con ansia. Meghan Markle e Beyoncè sono diventate amiche molto intime negli ultimi anni, soprattutto dopo la Megxit, ovvero l'allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia reale. Inoltre, la duchessa di Sussex è sempre stata una fan sfegatata di Queen B.

La coppia reale ha deciso di assistere al concerto anche per festeggiare insieme il compleanno della mamma di Meghan, Doria Ragland che ha compiuto 67 anni e che era presente insieme a loro all'evento.

I agree. At a Beyonce concert getting receipts around the anniversary of Diana’s death. Is there nothing Meghan Markle & Doria won’t stoop to in pursuit of being 2nd rate Kardashians?

Run #PrinceHarry! Run home. Just go! Your family will welcome you. https://t.co/7SYF4Y93zT pic.twitter.com/W33c5M8s6U

