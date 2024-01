Sala Consilina - Feldi Eboli il derby infinito si conclude sul 4-1

Il primo storico derby in salsa salernitana nella serie A di Futsal iniziato lo sorso 21 novembre tra lo Sporting Sala Consilina e la Feldi Eboli interrotto per un blackout, finalmente è riuscito a giungere a conclusione. Gli 85 secondi che rimanevano da giocare prima del suono della sirena si sono disputati nel tardo pomeriggio al Pala San Rufo. La gara ripartiva dal 3-1 per gli uomini di Fabio Oliva.

Il tecnico dei campioni d'Italia della Feldi Eboli Samperi, consapevole che era chiamato ad una vera impresa parte subito con il portiere di movimento e la Feldi si rende pericolosa con Marinovic, il quale chiama ad un intervento prodigioso Fiuza, ma dopo 43" arriva la rete dei gialloverdi di casa con Renzo Grasso, il quale approfittando della porta sguarnita con un tiro dalla distanza realizza la marcatura del 4-1 che di fatto chiude la contesa.

Per lo Sporting Sala Consilina come ha detto Oliva una vittoria importante preparata nei dettagli.

Anche il presidente Antonio Detta, è apparso soddisfatto: " Abbiamo concluso nel migliore dei modi quanto avevamo fatto vedere nella gara interrotta la quarta rete è il giusto premio". Con i 3 punti il Sala Consilina sale a quota 19 e aggancia l'Active Network, mentre la Feldi Eboli resta ferma a 24 punti.