Came Treviso-Napoli Futsal 0-3, arrivederci 2023

Ultima del 2023. Cala definitivamente il sipario sul parquet. Vince al fotofinish la Gevi Napoli al PalaBarbuto (81-76) su Tortona, chiude bene l’anno il club presieduto da Serafino Perugino. Al PalaCicogna, nella 14esima giornata, penultima di andata, gli azzurri interrompono la striscia positiva dei veneti (7 risultati utili consecutivi) e si confermano imbattuti in trasferta. Came Treviso-Napoli Futsal termina 0-3 con le reti dell’argentino Lucas Javier Bolo, new entry subito a segno (6’51”), del paraguaiano Javier Adolfo Salas (10’37”) e del mancino Massimo De Luca (31’01”).

I ragazzi di Fulvio Colini toccano quota 24 punti. Ritorneranno in campo domenica 7 gennaio 2024 al PalaJacazzi con l’Italservice Pesaro. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport (ore 18.15). Mette la firma sull’incontro il laterale classe 1992, ex di Boca Juniors, River Plate e San Lorenzo, che ha scelto la maglia numero 24. Interessante la sfida tra dirimpettai: i portieri della Nazionale, l’ex Lorenzo Pietrangelo e Jurij Bellobuono. Attilio Arillo è approdato alla Sandro Abate Avellino di Piero Basile.

Per capitan Fernando Perugino e compagni si tratta della sesta sinfonia lontano da Aversa. Il Napoli Futsal si conferma squadra da trasferta. Nonostante le assenze di Tommaso Colletta, Cristian Borruto e Pesk, i partenopei portano a casa un risultato importante.

Ermetici ed impeccabili, concedono poco o nulla agli avversari, mostrando concretezza in attacco.

Josip Suton prova ad impensierire Bellobuono, ma l’estremo difensore azzurro non si lascia intimorire. Non è da meno Pietrangelo, che ipnotizza De Luca. Passano in vantaggio gli azzurri: assist di Salas da calcio d’angolo per Bolo, che di sinistro insacca all’incrocio dei pali. Il raddoppio è ancora merito del dinamismo di Salas: il numero 10 iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori. Più volte il Napoli ha la chance di allungare il divario, mentre la Came non riesce a perforare la retroguardia azzurra.

Nella ripresa Bolo e Diego Mancuso disegnano trame di gioco utili. Bellobuono si rende protagonista sul tentativo di Pablo Belsito prima e poi su Matheus Sacon. Vinicius Duarte imbecca De Luca per il 3-0 definitivo. La Came schiera allora Theo Turk come portiere di movimento, ma l’esito finale non cambia e premia il Napoli. Arrivederci 2023.