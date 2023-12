Sporting Sala Consilina, Gonzalo Abadala ai saluti

In casa Sporting Sala Consilina, si registra una partenza inattesa. A lasciare il club gialloverde dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, è il laterale argentino Gonzalo Abdala. Il 33enne calcettista, arrivato da tre stagioni nel centro valdianese, dopo aver contribuito a centrare la salvezza in A2 nel primo anno, nella scorsa stagione è stato un protagonista di primo piano nel "Double" vittoria del campionato con promozione in A e Coppa Italia, realizzando 24 reti.

Quest'anno anche a casusa di qualche infortunio ha segnato solo 3 reti.

Poi la scelta forzata di lasciare il club del tecnico Fabio Oliva:

" Non è stato facile per me prendere questa decisione, ma ritorno in Argentina per motivi famigliari. Per me lo Sporting Sala Consilina è stata come una seconda casa lascio con molta nostalgia. Da oggi sarò un tifoso in più dei gialloverdi. Spero un giorno di poter ritornare in questa famiglia". Queste le parole di saluto di Abdala, ai dirigenti, ai compagni e soprattutto ai tifosi, che ne avevano fatto un beniamino. Dopo questa partenza non preventivata, lo Sporting Sala Consilina tornerà certamente sul mercato.