Napoli Futsal-Active Network 4-5, sfuma la rimonta degli azzurri

Perde sul parquet, vince nelle aule giudiziarie. E’ il Napoli Futsal di Serafino Perugino. Tabù PalaJacazzi: gli azzurri chiudono il 2023 senza vittorie «in casa». E non basta la rimonta dei partenopei. Ad Aversa blitz dell’Active Network, che si impone 4-5 grazie al poker di Oitomeia.

L’inizio della 13esima giornata slitta di 30 minuti per il traffico natalizio. Gli ospiti vanno direttamente in campo senza effettuare il consueto riscaldamento. «Sostieni la ricerca sui tumori cerebrali infantili»: è il messaggio di civiltà lanciato in occasione dell’ultima sfida interna con uno striscione ben visibile sulle gradinate e inquadrato a più riprese da Futsal Tv.

Gara in salita per i padroni di casa. Assente Javier Adolfo Salas per impegni con la Nazionale paraguaiana. Dopo 1’26” il portiere Caio Ainsa Soares rimedia il cartellino rosso per un tocco di mano fuori area. Napoli in inferiorità numerica e Fulvio Colini manda tra i pali Andrea De Gennaro, che si rende subito protagonista di due interventi impegnativi. Il primo tempo finisce con un netto 0-3. L’universale classe 1986 spadroneggia incontrastato (4’45”, 10’52”, 14’55”). Più e più volte il Napoli ci prova ma le imprecisioni, la sfortuna, il palo, le parate di Thiago Perez fanno tutto il resto.

La ripresa si apre con la quaterna di Oitomeia (21’05”). Gli azzurri si svegliano con Vinicius Duarte (1-4): piazzato centrale e timida reazione (21’51”). Gennaro Galletto guadagna il rigore, trasformato da Diego Mancuso (25’11”). Capitan Fernando Perugino e compagni dimezzano lo svantaggio. Pesk, Mancuso e Duarte assaltano la porta avversaria senza conseguenze. Colini chiama timeout a 5’47” dalla fine e schiera l’argentino Cristian Borruto come power play. Scelta efficace con il sudamericano che realizza la rete del 3-4 (34’41”). Il Napoli riapre il match, ma il gol di Marco Scigliano a porta spalancata stronca le speranze dei partenopei: 3-5 (37’41”). Rumoreggia il PalaJacazzi, invoca il penalty Massimo De Luca. Prima Thiago Perez e poi la traversa negano la gioia del raddoppio a Mancuso. Al suo debutto in azzurro arriva la prima marcatura di Tommaso Colletta: 4-5 (39’04”). Ci riprova il classe 2001 a 30 secondi dallo scadere ma la conclusione finisce alta. Gli azzurri ritorneranno in campo sabato 30 dicembre (ore 18.30) a Treviso contro la Came.

«Sentenza storica». Con una nota stampa il Napoli Futsal comunica che ha ottenuto per la seconda volta in pochi mesi il riconoscimento dei propri diritti in relazione a casi di inadempienza contrattuale da parte di alcuni tesserati. Le recenti decisioni della Commissione Accordi Economici di Arbitrato (CAE), con le sentenze numerate 164 e 165, hanno stabilito che gli atleti Nejc Hozjan e Bruno Coelho sono tenuti a un risarcimento economico a favore della società partenopea.

«Queste sentenze sono il risultato dell'abile rappresentanza legale fornita dallo Studio Lubrano, che ha sostenuto efficacemente la posizione del Napoli, evidenziando la correttezza del suo operato e sottolineando le azioni arbitrarie e contrarie a legge dei suoi ex tesserati», si legge nel comunicato.

«Questo risultato giuridico rappresenta una significativa affermazione del principio di giustizia e dell'etica professionale, inviando un messaggio chiaro contro chi percepisce il futsal italiano come un ambiente vulnerabile a pratiche ingiuste o abusive».

Evoluzione giuridica. «Questa vittoria è un tributo dedicato all'intero mondo del futsal italiano, in un periodo particolarmente critico che segue le recenti difficoltà della Nazionale».