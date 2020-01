Settimo sigillo consecutivo. Settebello Fuorigrotta al PalaFrascati. Capitan Fernando Perugino e compagni archiviano la pratica Roma. Meno pirotecnici rispetto all’andata (7-0) ma pur sempre cinici e concreti. Blitz esterno dei ragazzi di Fabio Oliva, che vincono 5-3 sui giallorossi, con la doppietta dell’argentino Renzo Grasso (a quota 12 segnature in campionato), le reti di Mario Imparato, del mancino Luis Felipe Naibo Turmena e il gol Jorginho a due minuti dalla sirena. Secondo posto consolidato per i biancazzurri nel girone B della serie A2. Invariato il distacco nei confronti dei cugini campani. La capolista Real San Giuseppe ribalta il passivo e supera in trasferta (6-3) il Futsal Cobà, distanziato di ben dieci lunghezze dai napoletani.



«Abbiamo vinto una partita difficilissima. Rispetto al girone di andata la Roma si è rinforzata con elementi validi e di esperienza. Match duro e i ragazzi sono stati eccezionali. Abbiamo interpretato bene la gara e conquistato i tre punti, seppur con fatica ma in maniera meritata. Siamo stati veramente bravi dal primo all’ultimo minuto», ammette soddisfatto il tecnico Fabio Oliva.



Partenza lanciata. I biancazzurri indirizzano subito a proprio vantaggio l'incontro. Grasso su calcio di punizione (2'07) e Imparato appongono il marchio di fabbrica sull'incontro. Sbanda però il Fuorigrotta, che si fa sorprendere e acciuffare dal classe’89 Mariano Cardone, che fulmina di destro Ganho all’incrocio dei pali e approfitta, poi, della disattenzione di Attilio Arillo: 2-2 ad opera del numero 9 capitolino. Neppure 10”, il tempo di battere e l’improvvisa accelerazione di Grasso porta i suoi al riposo sul 2-3.



Nella ripresa il pubblico partenopeo rumoreggia (in maniera civile) per un fallo di mano in area ma il rigore non viene concesso. Ci pensa Turmena a cogliere il +2 su palla inattiva, sfruttando il consueto schema (2-4). Reazione repentina dei padroni di casa con Emiliano Gastaldo (3-4). Chiude definitivamente le ostilità Jorginho al 18'.



Invocato. «Finalmente è arrivato il gol. Era importante vincere. Sono doppiamente contento per il la vittoria fuori casa e la rete. Abbiamo lavorato in settimana e preparato bene la partita. Siamo stati bravi a mettere la palla dentro, quando necessario», spiega entusiasta il brasiliano. Di parola Jorginho.



Mercoledì 23 gennaio impegno di Coppa Italia al PalaCercola con il Rutigliano. «Batterie da ricaricare subito. Ci teniamo a ben figurare. Sono tranquillo e dobbiamo credere nel lavoro settimanale», conclude fiducioso Oliva. Sabato 25 gennaio l'Active Network sempre tra le mura amiche. Ultimo aggiornamento: 19:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA