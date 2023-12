Tre punti per chiudere l’anno ed una gara scoppiettante. La Sandro Abate supera 4-3 il Cosenza e chiude il 2023 nel modo migliore possibile. La squadra di mister Basile può ritenersi soddisfatta del risultato e del gioco, ma ha finito per soffrire sin troppo contro l’avversario calabrese. Agli irpini è mancato il guizzo per chiudere la partita, finendo per soffrire nel finale il ritorno della squadra ospita, che ha provato a strappare il pareggio.

Abbiamo giocato una grande gara nella ripresa – ha affermato mister Tuoto a fine partita – purtroppo ci è mancato qualcosa nella prima parte di gara. Siamo rimasti in partita, ma il successo irpino è meritato”. Protagonista in maglia avellinese il solito Arillo. Il giocatore partenopeo ha bagnato il suo esordio casalingo con una rete da cineteca. La squadra di mister Basile è partita subito forte trovando il vantaggio con Wilde dopo tre minuti di gioco. Il pareggio del Cosenza è arrivato all’ottavo con Filipinho.

L’1-1, maturato da un errore della squadra, è durato poco. Gli irpini hanno saputo reagire ed in due minuti si sono portati sul 2-1 con lo splendido goal di Arillo. Il vantaggio è durato poco, a smorzare gli entusiasmi Adornato. La roulette del goal non ha trovato freno, ci ha pensato Hozjan a riportare avanti 3-2 Avellino. Nella ripresa gli irpini hanno cercato di chiudere i conti trovando la rete del 4-2 con Gui. Sul doppio vantaggio la Sandro si è un po’ adagiata, permettendo al Cosenza di prendere campo e trovare la rete del 4-3 con Bavaresco.

Gli ultimi 10 minuti di gara sono stati di sofferenza, perché gli ospiti hanno tentato il pareggio, mentre la Sandro ha sciupato una serie infinta di palle goal.