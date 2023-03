Sala Consilina-Ostia Lido in finale per la Coppa Italia di A2

Lo Soprting Sala Consilina centra la finale di Coppa Italia dove troverà il Lido Ostia. La formazione di Oliva supera il Cagliari con una rete nel finale, stesso discorso per i laziali che sono riusciti ad avere la meglio di un ostico Cesena. E domani sera a San Rufo (Salerno) si contenderanno il trofeo tricolore riservato alla serie A2. In casa Sala Consilina c'era grande attesa e gli spalti dell'impianto valdianese si sono riempiti per seguire la sfida con la formazione sarda. E i sostenitori del club salese hanno potuto contare sul tifo incessante della Brigata Tigre che per tutta la gara ha fatto sentire il proprio apporto.

E il tecnico Oliva, a fine gara ha voluto ringraziare tutti i tifosi. Una gara dai due volti per i gialloverdi di casa dopo una prima frazione condotta in modo brillante e chiusa sul 2-0 con reti di Volonnino (spettacolare girata al volo) e del solito Brunelli (bravo a sfruttare il portiere di movimento dei sardi) ha fatto seguito una ripresa che sembrava mettersi bene grazie alla rete in apertura di seconda frazione firmata da Grasso, ma che invece, si è rivelata complicata a causa -come ha rimarcato il tecnico Oliva- di un ritmo troppo blando e complice anche una disattenzione di Abdala, ha consentito al Cagliari di riaprire i giochi con la marcatura di Dos Santos dopo tre munuti e mezzo.

Sul 3-1 il Sala Consilina ha provato ad allungare ma un paio di pali e qualche azione vanificata per scarsa mira, ha tenuto in piedi i sardi che al 13'35" con Asquer si portano sul 3-2 e dopo meno di 30 secondi con Siddi, trovano il clamoroso pareggio che fa tremare gli uomini dei patron Detta, che rischiano anche di subire il ribaltone, ma ad un minuto e venti secondi ci pensa ancora Grasso a mettere la parola fine al match e regala al Sala Consilina la finale in programma domani sera alle ore 20.45 con il Lido Ostia che ha superato il Cesena 2-1 decisiva la marcaura di Chimanguinho a 91 secondi dal suono della sirena. Da segnalare che nella U.19 a contendersi la Coppa saranno la Roma e i siciliani del Villaurea. per questa finale il fischio d'inizio è prevsito per le 18.15 Le due finali saranno trasmesse da Sky.