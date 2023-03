San Giuseppe attende Monastir: tre assenze pesanti per Scarpitti

Un turno casalingo agevole solo sulla carta per il Real San Giuseppe. Domani sera al PalaCoscioni di Nocera Inferiore la formazione vesuviana ospita il 360GG Monastir, che viaggia in zona retrocessione ed è staccato di ben 9 lunghezze in classifica.

Ma il calcio a 5 non è sport che rispetta troppo i pronostici e ne è ben consapevole il tecnico Scarpitti, che domani dovrà rinunciare in un sol colpo a capitan Duarte, oltre ai gol di Dian Luka e Galletto. Assenze pesanti nel roster gialloblu, che rendono dunque insidiosa la gara interna di domani.

Andrès Santos parla di «gara molto impegnativa. Vogliamo tornare a vincere in campionato e dobbiamo farlo domani. Mancheranno uomini importanti ma il gruppo ha già dimostrato di saper uscire da situazioni di difficoltà. Dobbiamo dare il doppio per sopperire alle assenze».

C'è grande attesa per il campionato, ma soprattutto per i due prestigiosi appuntamenti di coppa a cui ci si avvicina a grandi falcate. A fine marzo ci sarà l'appuntamento con la Final Four di Coppa Italia a Napoli, con sorteggio delle semifinali previsto per la prossima settimana. E il prossimo 5 aprile a Salsomaggiore è in programma la finale di Coppa Divisione contro L84. In poco meno di un mese il Real San Giuseppe, dunque, dovrà essere pronto a scrivere nuovi e importanti capitoli della sua storia sportiva.