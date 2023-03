Napoli Futsal-Olimpus Roma 4-4, azzurri acciuffati a 6 secondi dalla sirena

Lo stupore dei bambini, l’incredulità degli adulti. La tripletta di Rodolfo Fortino (2’38”, 3’38”, 29’28”) regala emozioni e speranze, ma a riportare tutti sul pianeta Terra ci pensa Edimar Dos Santos Dimas a 6 secondi dalla sirena. L’anticipo della 23esima giornata tra Napoli Futsal e Olimpus Roma finisce 4-4. Incontro avvincente a Cercola, dove prevale il perfetto equilibrio tra le squadre sul parquet.

Partita spezzettata con sei ammoniti. Il pivot classe 1983 porta due volte avanti capitan Fernando Perugino e compagni nel primo tempo. Partenza lanciata dei padroni di casa, che però subiscono la rete di Rafael Rizzi Rafinha (12’09”). Dalla distanza trova l’angolo giusto il numero 27 ospite, che riapre il match (2-1). «Conquista la vittoria, conquistala per noi», cantano i tifosi partenopei in tribuna, desiderosi di riscattare il ko con la Came Dosson. L’altro Rafinha (Rafael Novaes De Souza) si rende pericoloso, con l’opportunità di portare la compagine di David Marìn sul +2. Il paraguaiano Javier Adolfo Salas innesca la transizione ma si salva il portiere Daniele Ducci. Ci prova due volte Massimo De Luca, ma il mancino non trova lo specchio della porta. Spara alto a 1’07” dalla fine del primo tempo Marcelo Padilha Marcelinho.

Nella ripresa si consuma la rimonta della formazione di Daniele D’Orto. Il Napoli perde palla, transizione vincente dei capitolini, due passaggi e 2-2 firmato da Angelo Schininà (26’55”). Sale in cattedra, ancora una volta, Fortino. Destro-sinistro e arriva un fantastico 3-2. La respinta corta della retroguardia partenopea consente al laterale Christopher Cutrupi di fulminare l’estremo difensore azzurro: 3-3 di sinistro (31’12”). Il Napoli non molla e arriva il morso del cobra. L’argentino Titi Borruto caracolla e colpisce da terra: il 4-4 fa esplodere il palazzetto (33’39”). Ricorrono al power play gli avversari di turno e rincorrono il pareggio. Si oppone due volte Lorenzo Pietrangelo, ma al terzo tentativo il Napoli si vede raggiunto (39’54”). Dimas rovina la festa agli azzurri.