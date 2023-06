Sala Consilina saluta il laterale Pereira. Il campionato di serie A parte il 30 settembre

In casa Sporting Sala Consilina, non solo conferme ma anche voci in uscita l'ultima riguarda il laterale Vilmar Pereira, arrivato a stagione iniziata il quale perl, ha potuto dare un limitato contributo a causa del brutto infortunio che dopo solo 4 partite l'ha tenuto fuori per il resto della stagione.

L'annuncio del divorzio è stato ufficializzato dal club gialloverde dei patron Detta, sulla pagina social. Intanto nel giorno in cui da parte della Divisione calcio a 5 è stata stabilita la data di inizio del campionato di serie A fissata per sabato 30 settembre, lo Sporting Sala Consilina ha annunciato di avere creato quattro figure per accogliere le squadre avversarie in questa nuova avventura nella massima serie del Futsal nazionale, si tratta di Michele D’Alto, Ciro Manisera, Antonio Pecori, e Francesco Macrì, quest'ultimo da sempre nel club e che l'ha visto partire dalla serie D fino a giungere alla serie A.

««Persone prima che ruoli, responsabilità e fiducia sono le basi di una struttura societaria che si puntella di ruoli e mansioni, il tutto per farci trovare pronti all’esordio in Serie A, offrendo il calore e l’ospitalità valdianese. Grazie a loro e avanti verso la prossima stagione», così Antonio Detta, copresidente dello Sporting Sala Consilina.