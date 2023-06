Sala Consilina: in uscita il centrale Bocca, entra il pivot Fetta

E' sicuramente una delle società che si sta muovendo con molta attenzione sul mercato, stiamo parlando dello Sporting Sala Consilina, che al termine della stagione di A2, ha conquistato meritatamente la scalata nel massimo torneo di Futsal.

Fin da subito dopo le riconferme dello staff tecnico e di acuni protagonisti che hanno contribuito a far raggiungere lo storico traguardo al club gialloverde valdianese, i dirigenti con in testa i cugini Detta di concerto con l'allenatore napoletano Fabio Oliva, hanno dato il via anche a sfoltire la rosa.

A salutare il sodalizio salese è stato anche il centrale brasiliano Lucas Bocca, che è stato svincolato, con l'attenzione che si è spostata sulle voci in entrata e appare fatta l'intesa con il pivot del Venafro, Enrico Fetta, 23 anni, che nello scorso torneo di serie B con i molisani ha realizzato 36 reti. Il pivot Fetta, andrà ad affiancare il riconfermato Brunelli, il quale ha firmato un accordo con lo Sporting Sala Consilina per tre stagioni. Intanto sulla pagina del club sono arrivate le conferme anche per i collaboratori Durante e Marmo.