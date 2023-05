Napoli Futsal, Perugino: «Il destino è nelle nostre mani»

Due gol e un assist. Senza dubbio il player of the match. Pesante davvero la doppietta di Rodolfo Fortino messa a segno al PalaSele. Per il Napoli Futsal una grande vittoria maturata nel derby, un successo che rafforza la convinzione del gruppo di Nicola Ferri. E il pivot classe 1983 ha giocato un ruolo chiave, come sempre.

«E’ stato un incontro difficilissimo contro i vice campioni d’Italia», dice soddisfatto Cacau. «I ragazzi hanno sfoderato una grande determinazione e sono stati bravi a soffrire», osserva il direttore tecnico brasiliano. «Ringrazio i tifosi che sono stati sensazionali».

Decisivo anche l’apporto caloroso e rumoroso del pubblico di fede partenopea. «Non abbiamo vinto nulla», tiene a precisare il dirigente sudamericano, «ma faremo il possibile per raggiungere la finale», assicura fiducioso il dt azzurro.

«Il destino è nelle nostre mani». Suona la carica capitan Fernando Perugino, già proiettato a gara 2 sabato 3 giugno (ore 18). «Sul parquet due grandi squadre, i dettagli e la fame hanno fatto la differenza», dichiara il numero 6. Sfida infinita e al cardiopalma. «Nel secondo tempo ci è mancata solo un po’ di concretezza. Match sempre in bilico, però ai supplementari siamo riusciti a chiuderla», riferisce il difensore classe 1996. Merito anche di un super Lorenzo Pietrangelo, attento, reattivo e tempestivo.

«Un piccolo passo per il nostro cammino», commenta così il leader napoletano. «Obiettivo vincere. Sarà difficile a Cercola, dove avremo dalla nostra il pubblico amico», conclude Perugino junior. Spettacolo in diretta su Sky.