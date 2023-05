Feldi Eboli-Napoli Futsal, monday night al PalaSele

Si fa sul serio. Entra nel vivo la fase playoff con la semifinale di domani sera (ore 20.30). Si disputa al PalaSele il primo atto tra Feldi Eboli e Napoli Futsal. E si preannuncia un super derby campano all’insegna dello spettacolo. Come i due precedenti stagionali. Le volpi hanno vinto 3-2 tra le mura amiche, gli azzurri capitanati da Fernando Perugino si sono imposti 6-4 a Cercola, proprio dove si disputerà gara 2 (sabato 3 giugno ore 18).

«Siamo in salute, compatti e vogliamo dire la nostra in maniera decisa», spiega alla vigilia Pasquale Scolavino. «Siamo di nuovo in semifinale scudetto», ricorda orgoglioso il dg partenopeo «con la speranza di fare meglio rispetto alla passata annata», auspica fiducioso il dirigente napoletano. «Non sarà semplice, sappiamo che la Feldi è uno squadrone». Vice campione d’Italia, che ha preso parte alla Champions League. «Ha fatto un percorso encomiabile, dandoci filo da torcere per il primato».

Il direttore generale confida nel sostegno del pubblico di fede azzurra anche in trasferta.

Impegno difficile. «Saremo al completo, Attilio Arillo è a disposizione e tutti hanno lavorato al massimo», assicura Cacau. «I nostri avversari hanno giocatori di esperienza, come il top scorer Luizinho e il pivot Guilhermao: è un collettivo composto da tanti fuoriclasse, fanno il portiere di movimento egregiamente», osserva il dt brasiliano.

Eventuale bella. «Possibile gara 3 lunedì 5 giugno a Cercola (ore 20.30). Attendiamo la torcida azzurra anche al PalaSele», chiede espressamente il direttore tecnico sudamericano.

Arillo e Fortino ok. «Siamo pronti», dice Luca De Simone. «Daremo l’anima contro una corazzata», afferma il classe 1995. «La mia stagione rispecchia esattamente quella della squadra. Mi sono fatto trovare pronto ogni volta in cui sono stato chiamato in causa», argomenta il numero 23. «Spero di avere la mia occasione pure in questo incontro e mostrare ancora una volta le mie capacità». Feldi Eboli-Napoli Futsal «è una finale anticipata e siamo decisi ad arrivare fino in fondo», dichiara convinto De Simone.

Apporto dei tifosi. «Come nei quarti ci aspettiamo la spinta del pubblico ad Eboli, ma soprattutto il sesto uomo nel nostro palazzetto», conclude.