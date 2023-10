Scommesse, accordo per il patteggiamento di Fagioli: 12 mesi di squalifica, 7 lontano dai campi. Il possibile rientro a maggio

È arrivata la prima sentenza nel caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. Nicolò Fagioli ha trovato l'accordo per il patteggiamento con la Procura federale: il centrocampista della Juventus sarà squalificato per sette mesi e per cinque sarà impegnato in servizi sociali. La sanzione totale è quindi di 12 mesi «dei quali cinque commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro» si legge sul comunicato ufficiale della Figc.

«Riguardo le prescrizioni alternative, Fagioli dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri pubblici, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC», si legge nel comunicato.

Una netta riduzione di pena per il giovane (il minimo, se condannati a processo, è di tre anni) frutto della proficua collaborazione con il pm e del pentimento del ragazzo.

La stagione però per Fagioli potrebbe non essere finita. Il giocatore, che comunque non si potrà allenare con la Juventus, potrebbe infatti tornare in campo per le ultime due giornate di campionato, in programma il 19 e 26 maggio 2024.