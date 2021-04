La Superlega lede i diritti delle squadre più deboli. Ne è certo, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, che a proposito del nuovo torneo oggi ha dichiarato: «Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ne abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. È giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola. Sono arrabbiato perché è stato fatto un colpo di stato nel calcio», così il ct del Sassuolo. Alla vigilia della sfida di campionato con il Milan, De Zerbi ha poi aggiunto che si tratta di «un comportamento che va a ledere il diritto che il più debole possa farsi strada, come se un figlio di un operaio non possa sognare di fare il chirurgo o l'avvocato. Domani non avrei piacere a giocare la partita perché il Milan fa parte di queste tre squadre», così l'allenatore del Sassuolo.

Ulivieri

Ma De Zerbi non è l'unico ad aver usato parole molto dure nei confronti del nuovo torneo: «La Superlega è una porcheria nei confronti del sistema calcio» ha commentato senza mezzi termini il presidente dell'Associazione italiana allenatori di calcio (Aiac), Renzo Ulivieri. Che oggi è intervenuto al programma Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1. Infatti la Superlega è «anche ai livelli inferiori, pensata per risolvere i problemi economici delle squadre che hanno sbagliato tutto nella gestione delle società. Questo è un duro colpo ai campionati nazionali. Juventus, Inter e Milan possono continuare a stare nella Serie A», così Ulivieri.

«La Juve - ha concluso il presidente dell'Aiac - ha vinto molti campionati perché si è organizzata meglio, perché ha speso più soldi ma anche perché ha fatto molti debiti. Negli ultimi tre anni hanno fatto errori gravissimi indebitando la società Escluderla dalla Serie A con Inter e Milan? Credo verrà fatto, forse non da questa stagione. Non possono continuare a stare nella Serie A andando nella Superlega», così Ulivieri.

🎙Claudio Ranieri 🇮🇹: "I hope FIFA and UEFA have the tools to combat this bad thing." #SuperLeague pic.twitter.com/DkJB6qEfzu — RouteOneFootball (@Route1futbol) April 20, 2021

Ranieri

Anche il ct della Sampdoria Claudio Ranieri, che in Premier League ha realizzato l'impresa del Leicester, ha voluto dire la sua: «Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei - ha dichiarato - la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l'impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale». Queste le parole dell'ex allenatore del Leicester in una conferenza stampa. «Quello che stanno cercando di fare - prosegue Ranieri alla vigilia del match contro il Sassuolo - è sbagliato, non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto una cosa: che Fifa e Uefa abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e che abbiano la volontà di lottare», così Ranieri.

Mihajlovic

Ci va giù pesante anche l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic: «Per me è una cosa brutta, il calcio è lo sport più seguito al mondo, più amato, perché dà la possibilità qualche volta alle squadre piccole di vincere contro le grandi. I ricchi diventano più ricchi e i poveri ancora più poveri. Non è questo lo spirito dello sport. Non la condivido e non mi piace. È solo una questione di soldi e toglie al calcio la possibilità di competere. Nello sport i piccoli possono battere i grandi», così Mihajlovic sulla nascita della Superlega.

«Poi chiaro - ha concluso il ct del Bologna - un big match è sempre bello da vedere. Le 12 incasseranno 350 milioni subito? Gli piace vincere facile, facciano un campionato tutto loro. Ma la mia opinione sarebbe la stessa anche se fossi allenatore di Juventus, Milan e Inter. Cosa facciamo? Il Bologna magari prende 30 milioni e loro 300, diventa più grande il gap. Il Leicester potrà mai rivincere uno Scudetto così?», così Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.