Aereo pieno, 20 tifosi campani della Roma bloccati a Budapest

Una ventina di tifosi campani della Roma è bloccata da stamattina a Budapest per l'overbooking del volo Wizzair che avrebbe dovuto riportarli a Napoli. I guai per i supporter giallorossi arrivati ieri nella capitale ungherese per la finale di Europa League sono iniziati verso le sei di stamattina al bancone della compagnia aerea low cost quando al check in gli è stato comunicato che non sarebbero partiti nonostante il biglietto per il volo diretto delle 7.00 per Capodichino fosse prenotato da giorni.

Ai tifosi, come ad altri passeggeri, sia italiani che ungheresi, è stato offerto di soggiornare in hotel con l'avvertenza però che avrebbero dovuto restare a Budapest fino a sabato, giorno in cui ci sarebbero stati posti liberi sufficienti per farli rientrare in Italia.

Dopo diversi minuti di discussione ed anche l'intervento della polizia sono stati ammessi sull'aereo ma qui altra doccia fredda: i posti disponibili non c'erano per tutti e quindi, dopo parecchi minuti di trattative con hostess e steward, a diversi tifosi non è rimasto altro da fare che tornare all'interno dell'aeroporto.

Alcuni stanno adesso valutando la possibilità di acquistare un nuovo biglietto per un volo che da Budapest, via Francoforte, permetterebbe loro di arrivare in serata a Napoli.