Tottenham-Rennes di Conference League non si giocherà. L'Uefa ha annunciato di non aver trovato una data per disputare il match rinviato giovedì a Londra a causa di un focolaio Covid-19 nel club di Antonio Conte. «Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene per entrambi i club», fa sapere l'Uefa, specificando che il risultato di questa partita sarà determinato dal suo organo di vigilanza e disciplina.

Che succede adesso? La partita era decisiva per le sorti del girone G di Conference League: il Tottenham è terzo con 7 punti, ma battendo il Rennes avrebbe sorpassato il Vitesse (pari punti, miglior differenza reti) e si sarebbe qualificato per la fase successiva. Se la partita non si dovesse giocare e la classifica fosse congelata, il Tottenham sarebbe eliminato. Stesso discorso, ovviamente, se la partita finisse 0-3 a tavolino in favore dei francesi. Facendo felice la Roma, che insieme al Tottenham è una delle grandi favorite della competizione.