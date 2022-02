Dopo la sconfitta contro il Porto in Europa League di giovedì, la Lazio torna in campo in campionato. L'occasione è ghiotta: contro l'Udinese alla Dacia Arena in caso di successo i biancocelesti vedrebbero molto da vicino il quarto posto, con la Juventus che sarebbe solo a due punti di distanza. Sarri è senza Immobile e ha spiegato già le insidie: «L’Udinese ci ha impegnato sempre a fondo e siamo nella classica situazione in cui abbiamo sempre pagato. Nel post-Europa, contro squadra di medio-bassa classifica, Cagliari, Bologna, Verona e Sassuolo abbiamo perso. La difficoltà della gara è palese, vediamo se abbiamo fatto passi in avanti, se a livello di mentalità siamo cresciuti e se abbiamo la forza di andare oltre».

SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

45' GOL LAZIO: Pareggia la squadra di Sarri, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pallone messo in mezzo, palla allungata di testa sul secondo palo, e Felipe Anderson arriva in corsa, semplice, di testa, e batte Silvestri. Rete fondamentale per la squadra di Sarri a pochi istanti dalla fine del primo tempo.

22' Si fa male Pedro, Sarri manda in campo Cabral: è il primo giocatore di Capo Verde a debuttare in Serie A.

17' Occasione enorme per l'Udinese, che va vicinissima al raddoppio con Makengo, che apre l'azione e poi va a prendersi il traversone di Deulofeu: a porta vuota il centrocampista, da pochi passi, non colpisce bene e spara alto.

6' GOL UDINESE: Passa l'Udinese, al primo vero affondo, con il desto di Deulofeu dopo il tocco di testa in area di rigore che libera il centravanti. Inizio choc della Lazio.

Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Benkovic, Udogie, Jajalo, Pereyra, Samardzic, Ballarini, Pussetto, Success, Nestorovski.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Radu, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral.

Arbitro: Massimi di Termoli. Guardalinee: Vecchi e Cecconi. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Nasca. Avar: Margani.

Dove vedere Udinese-Lazio

Il match tra Udinese e Lazio, con fischio d’inizio alle ore 20.45 alla Dacia Arena, sarà visibile su Dazn. Sul sito del Messaggero la diretta testuale del match.