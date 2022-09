L'Uefa ha sanzionato i club sotto il monitoraggio per il fair-play finanziario. La Prima Camera giudicante, si legge sul comunicato ufficiale, ha concluso accordi transattivi con otto club che hanno concordato un totale di 172 milioni in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate nei prossimi anni. Il Milan dovrà pagare 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), la Juventus 3,5 (23 se non dovesse rientrare nel prossimo triennio), l'Inter 4 (26 se non rientrerà in 4 anni), la Roma 5 ( 35 in caso di mancato rientro nei prossimi 4 anni).

Roma e Inter, accordo su 4 anni (con più vincoli)

Inter e Roma hanno deciso di sottoscrivere un accordo che preveda più tempo per rientrare nei vincoli previsti dall'Uefa, quattro anni invece di tre, in cambio di restrizioni maggiori. «L'accordo transattivo di 4 anni -si legge nel documento ufficiale dell'Uefa - si differenzia in quanto prevede una stagione aggiuntiva per conformarsi alla regola degli utili calcistici, ma include restrizioni sportive incondizionate sulla registrazione di nuovi giocatori applicabili a partire dalla stagione 2022/23. AS Roma e FC Internazionale Milano hanno optato per un accordo transattivo di 4 anni mentre tutti gli altri club hanno optato per un periodo di 3 anni». Le due società saranno infatti costrette a chiudere le sessioni di mercato in pareggio o in attivo, in caso contrario scatterebbe un taglio alla rosa di giocatori utilizzabili nelle competizioni internazionali.

La posizione di Milan e Juve

Diverso il patteggiamento di Juventus e Milan che, così come Besiktas, Monaco, Marsiglia e Paris Saint-Germain, hanno definito che il rispetto delle regole finanziarie avvenga entro tre anni escludendo quindi restrizioni alla rosa. Nel caso non riuscissero a rimettere in sesto i conti questi club andrebbe incontro a una maxi multa: ben 35 milioni per la Roma, 26 per l'Inter, 23 per la Juventus e 15 per il Milan.

La nota ufficiale dell'Uefa

La Prima Sezione del Club Financial Control Body della Uefa «ha rilevato che Ac Milan, As Monaco, As Roma, Beşiktaş JK , Fc Internazionale Milano, Juventus, Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain non hanno rispettato il requisito del pareggio finanziario». Lo comunica la Uefa in una nota pubblicata sul suo sito. «L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021».