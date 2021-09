Gli ex soci del Giugliano contestano Franceschini e l'Internapoli Casoria

Mario Pellerone e Roberto Garcia, rispettivamente ex presidente e socio dell'Fc Giugliano 1928, squadra retrocessa in Eccellenza, hanno avviato una battaglia legale per riottenere il titolo sportivo.

I due dirigenti contestano le procedure che portarono, nei mesi scorsi, alla nomina di Riccardo Franceschini quale presidente del club. Quest'ultimo ha poi annunciato che il titolo sportivo sarebbe stato trasferito a Casoria e che la compagine assumerà la denominazione di Internapoli Casoria. Pellerone e Garcia hanno già mosso i loro passi in Lega e pretendono da Franceschini anche la resituzione dell'importo della fideiussione anticipata per il ripescaggio in D, poi non concretizzatosi. Se il club dovesse tornare nelle mani del duo Pellerone-Garcia è probabile che il titolo sportivo venga trasferito in una città diversa da Casoria. Per oggi, intanto, Franceschini ha convocato una conferenza stampa.