Lnd, gli under per la nuova stagione: spareggi di Eccellenza, il calendario

La Lega Nazionale Dilettanti ha ridefinitio, nel corso del Consiglio Direttivo tenutosi ieri, i nuovi parametri relativo all'obbligo di impiego di calciatori under in Serie D, Eccellenza e Promozione. Nel campionato nazionale la Lnd ha scelto di proseguire coerentemente con le scelte fatte fino a questa stagione, “scalando” in pratica di un anno rispetto all'obbligo di questa stagione.

Dunque, nella Serie D 2022-23 resterà obbligatorio l'impiego di quattro under e andranno schierati in campo per tutto l'arco della gara un classe 2001, un 2002, un 2003 e un 2004. I due “estremi” per la stagione in corso sono un 2000 e un 2003.

Per Eccellenza e Promozione è stato stabilito invece un “salto” che non favorirà l'operato in prospettiva delle società che già quest'anno hanno partecipato ai due principali tornei regionali. Se infatti nella stagione in corso è in vigore l'obbligo di schierare un classe 2001 e un classe 2002, per la prossima si dovranno impiegare un 2003 e un 2004.

Di fatto dilapidando il “patrimonio” dei classe 2002 magari cresciuti nei vivai dei club e già impiegati stabilmente in prima squadra per Eccellenza e Promozione. E che dalla prossima stagione saranno considerati “over” nei due principali campionati regionali.

Intanto, è stato ufficializzato il calendario degli spareggi nazionali tra le seconde classificate in Eccellenza, che porteranno sette formazioni dall'Eccellenza alla Serie D, oltre alle vincitrici dei campionati e alla squadra che si aggiudicherà la Coppa Italia Dilettanti nazionale.

Due le formazioni campane in lizza. La prima - identificata come Campania 1 - sarà una delle prime classificate dei tre gironi; in particolare, quella che risulterà ultima in classifica al termine del girone triangolare all'italiana che porterà due squadre campane in Serie D. La seconda - identificata come Campania 2 - verrà fuori dall'articolato meccanismo dei playoff “intergironi”.

Campania 1 esordirà in trasferta nel doppio confronto con la seconda classificata dell'Eccellenza lucana. Campania 2 esordirà invece in casa nel doppio confronto con la seconda classificata dell'Eccellenza calabrese. L'andata è in programma il 29 maggio, ritorno il 5 giugno.

Le vincenti si affronteranno in un doppio confronto in programma il 12 e il 19 giugno e la vincente approderà nel massimo campionato dilettantistico nazionale.