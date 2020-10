L’appello di Tiziano Ferro, la lettera delle ragazze del Napoli femminile. Ambiti diversi, canoro e calcistico, comune messaggio. Contro tutte le discriminazioni sessuali, per scardinare sentimenti di omotransfobia e misoginia. «Una legge contro l’odio non toglie libertà a nessuno. Perché insultare, minacciare, licenziare, picchiare, aggredire verbalmente a causa della diversità non è libertà d’espressione. Siete proprio sicuri che la prossima vittima di un reato d’odio non possa essere vostra figlia? Se le cose rimarranno così, io non ve lo assicuro. Alla civiltà. Al rispetto. Al mio Paese. Per una legge contro l’odio, subito». E’ l’esplicita richiesta del cantante di Latina, che nei suoi testi ha ribadito a chiare lettere «Nessuno è solo» e «L'amore è una cosa semplice».



Prima di affrontare l’Inter di Regina Baresi allo stadio Caduti di Brema, capitan Paola Di Marino e compagne effettueranno il riscaldamento con una maglia nera con la scritta «Maria Paola vive» , visibili sul petto e sulla schiena gli hashtag #stopomotransfobia #stopmisoginia. La t-shirt sarà indossata anche dalle donne che compongono lo staff tecnico e dirigenziale del club presieduto da Lello Carlino.



Lunch match delle ore 12.30, visibile su TimVision. Napoli-Inter nel ricordo di Maria Paola Gaglione, giovane ragazza di Caivano, la cui tragica morte ha sconvolto non poco le tartarughine. Toccante la lettera scritta dalle calciatrici azzurre.



«Siamo tristi, sconvolte e arrabbiate per la storia di Maria Paola. Siamo tristi, perchè si tratta dell'ennesima donna, che paga il conto di una società in cui tanti, troppi uomini si sentono ancora in diritto di poter prendere decisioni sul corpo e sulla vita delle donne. Siamo sconvolte, perchè la violenza la fa da padrone e il più forte sente di poter schiacciare sempre e comunque il più debole. Siamo arrabbiate, perchè non è giusto. Non è giusto che ogni giorno ragazzi e ragazze debbano lottare semplicemente per farsi accettare per quello che sono, per (r)esistere in un mondo che odia le differenze, che odia ciò che non capisce, che non vuole capire. Vogliamo dirlo a gran voce: Maria Paola rappresenta tante ragazze come noi, ragazze innamorate, che vogliono amare liberamente. Adesso basta. Fermiamo l'omotransfobia e la misoginia in Italia».



La parola al campo. «Sarà la partita delle partite», ha dichiarato alla vigilia mister Giuseppe Marino. «Una sfida difficile contro un’avversaria a livello delle prime delle classe. Speriamo di confermare i progressi che abbiamo mostrato nell’ultimo periodo, poichè abbiamo bisogno di iniziare a muovere la classifica». Assenti Eleonora Goldoni e la statunitense Mariah Cameron, disponibili invece tutte le altre calciatrici della rosa, in attesa che arrivi il transfert per l’australiana Alexandra Huynh.















Ultimo aggiornamento: 22:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA