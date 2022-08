Napoli United, ingaggiato il francese Bertony

Tempo di ritorni in casa Napoli United. La compagine multietnica, allenata da Diego Maradona junior, si è assicurata le prestazioni di Renelus Bertony, classe 2002, attaccante francese che già in passato ha collezionato presenze con la formazione napoletana.

Bertony, che può essere utilizzato sia come esterno da attacco ma anche come seconda punta, si sta già allenando agli ordini di Maradona. Il Napoli United, che partecipa al campionato di Eccellenza, esordirà in Coppa Italia il 28 agosto. I multietcnici sono inseriti nel girone con Villa Literno e Real Acerrana.