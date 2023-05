Premio Uomini per lo sport a don Aniello Manganiello

Il Premio Uomini per lo sport 2023, nell'ambito della manifestazione organizzata dall'Associazione Maria Palmieri, è stato assegnato al parroco di frontiera don Aniello Manganiello, al presidente del Coni regionale Sergio Roncelli e a Luigi Annunziata, ex presidente del Terzigno Calcio. L'evento è in programma lunedì 8 maggio dalle ore 15 presso l'Aula Medina della Università Parthenope in piazza Municipio.

Sono previsti gli interventi del rettore della Parthenope, Antonio Garofalo; del direttore del dipartimento di scienze motorie e benessere, Domenico Tafuri, e dell'ex vicepresidente della Figc e del Coni regionale Cosimo Sibilia. Moderatore dei lavori il presidente dell'Associazione Maria Palmieri Salvatore Colonna, già consigliere nazionale della Figc.